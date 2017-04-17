Merkel'den Diyalog Çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de yapılan anayasa referandum u hakkında yazılı açıklamada bulunarak, Alman hükümetinin referandum seçimleri hakkındaki görüşlerini dile getirdiler. Merkel ve Gabriel yaptıkları açıklamada, federal hükümetin resmi olmayan sonuçları dikkate aldığını ve Türk halkının anayasa hakkındaki kararına saygı duyulduğunu kaydetti



Alman hükümetinin Türkiye toplumu içinde ortaya çıkan derin bölünme nedeniyle, Türk hükümetinin ülkenin tüm siyasi ve sosyal kesimleriyle 'saygıya dayalı bir diyaloga geçmesini önerdiler. Açıklamada, Türkiye'nin parlamenter demokrasiden başkanlık sistemine geçişiyle ilgili halk oylamasının küçük bir farkla sonuçlanmış olmasının "Devlet yönetimine ve kişisel olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sorumluluk yüklediğine" değinildi.



Oylamada usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bugün yayınlayacağı ön raporun beklendiği ve federal hükümetin gözlemcilerin değerlendirmesine oldukça önem verdiği vurgulandı.



Merkel ve Gabriel Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu'nun da "Anayasa reformunun işleyiş süreci ve içeriğine dair yoğun kaygılarını" ifade ettiğini hatırlattı. İkili, Avrupa Konseyi'nin, AGİT'in üyesi, AB üyeliğine aday Türkiye'nin demokrasi ve temel hakların korunması kriterleri konusunda yükümlü olduğunu, bu yüzden ifade edilen kaygılar konusunda çözüm getirmesi gerektiğini belirtti. Merkel ve Gabriel bu amaçla Türkiye ile en yakın zamanda hem ikili olarak, hem de Avrupalı kurumlar nezdinde siyasi görüşmeler yapılması gerektiğini vurguladı. - BERLİN