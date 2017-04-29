Merkel'den Çifte Vatandaşlığa Destek

Almanya'da referandum süreciyle birlikte tartışılmaya başlanan çifte vatandaşlık konusunda Başbakan Angela Merkel'den destek geldi. Alman Yayıncılar Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) konuşan Merkel," Çifte vatandaş konumundaki bir Türk kökenli de sadece Alman vatandaşı olan bir Türk kökenli kadar Almanya'ya sadık olabilir" dedi.



Seçim kampanyası sürecinde uyumun nasıl daha iyi sağlanabileceği konusunun tartışılmasını umduğunu kaydeden Merkel, "Asıl soru, insanları mümkün olduğu kadar erkenden bizim anayasamız ve değerlerimize nasıl ikna ederiz olmalı" diye konuştu.



Almanya Başbakanı Merkel, seçim kampanyası sürecinde insanların önemli gördüğü konuların ele alınacağını, buna çifte vatandaşlığın da dahil olduğunu ancak, bunun temel belirleyici konu olmayacağını söyledi.



Türkiye'de yapılan 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sürecinde Almanya ile yaşanan toplantı krizi çifte vatandaşlık konusunda tartışma başlatmıştı. Hristiyan Birlik Partilerine CDU/CSU ait politikacılar "çifte vatandaşlığın sadakat sorunu" yarattığını öne sürerek, iki vatandaşlıktan birini tercih zorunluluğunu getiren "opsiyon modelinin" 2014 yılında kaldırılarak Türklere çifte vatandaşlık hakkı tanıyan düzenlemenin sınırlandırılması gerektiğini savunuyor.



Almanya'da 2011 yılında yapılan genel nüfus sayımı verilerine göre, çifte vatandaş konumunda yaklaşık 530 bin Türk bulunuyor. Almanya'daki Türklerin 800 bini sadece Alman vatandaşı, yaklaşık bir milyon 500 bini ise, sadece Türk pasaportuna sahip. - Dortmund