Merkel'den AKPM'nin Kararıyla İlgili Açıklama: Türkiye, Göz Önünde Bulundurmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına dair açıklamada bulundu.

"İLİŞKİLER ÜZERİNDE AĞIR BİR ETKİ YARATTI"

"Son haftalardaki gelişmeler Almanya ve AB'nin Türkiye ile ilişkileri üzerinde ağır bir etki yarattı" diyen Merkel, "AB, Türkiye'nin AGİT raporuna ne tepki verdiğini yakından izleyecek. Türkiye bu rapora ve eleştirel gözlemlere cevap vermeli" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALI"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı" dedi.

"AB ÜLKELERİ 29 NİSAN'DA TÜRKİYE'Yİ GÖRÜŞECEK"

Öte yandan Federal Parlamento'da konuşan Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüşecek" ifadelerini kullandı.