Merkel - Darbe Girişimi, PKK Terör Örgütü, Suriyeli Mülteciler, Ekonomik Ilişkiler

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel - Darbe Girişimi, PKK Terör Örgütü, Suriyeli Mülteciler, Ekonomik Ilişkiler

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Binali Yıldırım, Angela Merkel, Almanya, Ekonomi, Mülteci, Merkel, P.K.K., Terör, PKK