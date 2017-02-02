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Merkel - Darbe Girişimi, PKK Terör Örgütü, Suriyeli Mülteciler, Ekonomik Ilişkiler
Merkel - Darbe Girişimi, PKK Terör Örgütü, Suriyeli Mülteciler, Ekonomik Ilişkiler
2 Şubat 2017 Perşembe 21:55
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakan
Binali Yıldırım
,
Almanya
Başbakanı
Angela Merkel
ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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[9225047] AA
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