Merkel, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Görüştü

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Merkel, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Görüştü

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 1 günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Recep Tayyip, Kılıçdaroğlu