Merkel: Agit Gözlemcilerinin Referandum Raporu Önemli
Türkiye'ye AB ile ilişkilerin koparılmaması çağrısında bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AGİT gözlemcilerinin "referandum konusunda hazırladıkları raporun önemli" olduğunu vurguladı.
Türkiye'ye AB ile ilişkilerin koparılmaması çağrısında bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AGİT gözlemcilerinin "referandum konusunda hazırladıkları raporun önemli" olduğunu vurguladı.
Federal Parlamento'da Brexit konusunda yaptığı hükümet açıklaması sırasında sözü Türkiye ile ilişkilere getiren Merkel, ilişkilerin koparılmasının her iki tarafın da yararına olmayacağına dikkat çekti.
"İlişkiler sıkıntılı bir durumda"
"Almanya ile Türkiye ve Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin oldukça sıkıntılı bir durumda olduğuna şüphe yoktur" diyen Merkel, ilişkilerin yeniden düzeltilmesi için çaba göstereceklerini de söyledi.
"Türkiye'nin Avrupa'dan, aynı şekilde Avrupa'nın da Türkiye'den tamamen kopması ne Almanya'nın ne de Avrupa'nın çıkarına" diye uyaran Merkel, Avrupa Birliği olarak hangi zamanda hangi etkin kararların uygun olacağını açıklıkla ve akılcı bir şekilde tartışacaklarını söyledi.
"AGİT raporu önemli"
"Türk vatandaşlarının kendi anayasaları üzerine özgürce ve demokratik biçimde karar vermesini elbette saygıyla karşılıyoruz" diyen Merkel, "Türkiye'de yapılan referandum konusunda AGİT gözlemcilerinin hazırladığı raporun önemli" olduğunu vurgulayarak, referandum sürecindeki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini vurguladı.
Merkel, "Türk hükümetinin raporda dile getirilen eleştirilere açıklık getirmesinin" yararlı olacağını da hatırlatarak, "Biz, Türkiye'nin referandumla ilgili usulsüzlük iddialarına karşı tavrını yakından takip edeceğiz" diye konuştu.
Önyargıyla hareket etmek hukuk devletiyle bağdaşmaz
Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel konusuna da değinen Merkel, Türkiye'nin anayasal standartlara uyması çağrısında bulundu. Merkel, "Bir yöneticinin, Deniz Yücel olayında açıkça yaşandığı gibi, önyargıyla hareket etmesi hukuk devletiyle bağdaşmaz" dedi. - Dortmund