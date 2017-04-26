Merkel, AB'nin Türkiye'ye Karşı Tek Ses Olmasını İstiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandum sonuçları konusunda Türkiye'ye karşı tek ses olması gerektiğini söylediği iddia edildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu toplantısına katılan siyasilere dayandırdığı habere göre, Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımlarına karşı AB'nin ortak bir yanıt bulmasının gerekli olduğunu dile getirdi.



Merkel'in, AB'nin Türkiye konusunda makul bir sonuca varması için zamana ihtiyaç duyduğuna dikkat çektiği de belirtiliyor. - Dortmund