Merinosspor Yeni Transferlerle Kadrosunu Güçlendiriyor

Türkiye Voleybol 2. Ligi 5. Gurupta mücadele eden Merinosspor yeni transferi ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Merinosspor pasör Serpil Tek'i renklerine kattı.



Sezon başından beri oynadığı tüm maçları kazanan ve namağlup unvanı ile liderliğini sürdüren Merinosspor pasör Serpil Tek'i renklerine kattı. Merinosspora pasör olarak transfer olan Serpil Tek Galatasaray Voleybol takımı alt yapısında yetiştiği, Sislispor, Çerkezköyspor, Samsun Anakentspor, Trabzon İdman Ocağı ve Bartın Polisgücü gibi bir çok takımda oynadığı belirtildi.



Ara transferlerde yeni oyuncularla görüşmelerin son aşamaya geldiğini ifade eden Merinosspor antrenörü Ali Bağcı birinci lige çıkma hedefinde ara transferlerin önemli olduğuna dikkat çekti. Takımdaki bazı eksiklikleri tamamlamak üzere transfere hız verdiklerini söyleyen Bağcı, "İlk olarak tecrübeli pasör Serpil Tek'i renklerimize kattık. Birkaç sporcu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu hafta içerisinde transferlerimizi sonuçlandıracağız. Gaziantep'in tek bayan voleybol takımı olan Merinosspor namağlup unvanı ile şampiyon olma yolunda sona gelmiştir. Play Off'ta başarılı olup birinci lige çıkmak için transferlerimiz yapıyoruz. Gaziantep'i birinci ligde temsil etmenin gururunu yaşamak istiyoruz. Bunun için aralıksız çalışıyoruz. Transferler konusunda yönetimimiz her türlü desteği vermektedir" dedi.



Geçtiğimiz sezonda ligi namağlup tamamlayan Merinsspor bu yılda na mağlup unvanı ile şampiyonaya katılmayı hedefliyor. Alt yapıya önem veren Merinosspor'un sporcularının çoğunluğunun alt yapıdan yetiştiği kaydedildi. - GAZİANTEP