Merih Aşkın Akustik Dinleti

"Siret" ve "Terennüm" albümleriyle kendi kitlesini oluşturan, Erkan Oğur'un öğrencisi Merih Aşkın TiyatroEvi'nde vereceği akustik konserle dinleyicisiyle buluşacak.

Merih Aşkın Akustik Dinleti

"Siret" ve "Terennüm" albümleriyle kendi kitlesini oluşturan, Erkan Oğur'un öğrencisi Merih Aşkın TiyatroEvi'nde vereceği akustik konserle dinleyicisiyle buluşacak.

Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Merih Aşkın Akustik Dinleti

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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