"Siret" ve "Terennüm" albümleriyle kendi kitlesini oluşturan, Erkan Oğur'un öğrencisi Merih Aşkın TiyatroEvi'nde vereceği akustik konserle dinleyicisiyle buluşacak.



Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Merih Aşkın Akustik Dinleti



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır