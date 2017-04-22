Merih Aşkın Akustik Dinleti
"Siret" ve "Terennüm" albümleriyle kendi kitlesini oluşturan, Erkan Oğur'un öğrencisi Merih Aşkın TiyatroEvi'nde vereceği akustik konserle dinleyicisiyle buluşacak.
"Siret" ve "Terennüm" albümleriyle kendi kitlesini oluşturan, Erkan Oğur'un öğrencisi Merih Aşkın TiyatroEvi'nde vereceği akustik konserle dinleyicisiyle buluşacak.
Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Tiyatro Evi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Nihal Sok. No: 7/2
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Merih Aşkın Akustik Dinleti
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io