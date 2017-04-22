Meriç ve Tunca'nın Debisi Yükseldi

Edirne'deki sağanaklar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı.



Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar olumlu yönde etkiledi.



Meriç nehrindeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemlerde ortaya çıkan kum adacıkları da gözden kayboldu.



DSİ verilerine göre, nisan ayı başında 75 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yaklaşık 3 kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonunda Meriç'in debisi saniyede 180 metreküp olarak ölçüldü.



Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 13 metreküp/saniye olarak kaydedildi.



Artışın, taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.