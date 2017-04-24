Meriç Nehri'nin Debisi Arttı

Balkanlar'da ve komşu ülke Bulgaristan'da etkili olan nisan yağmurları nedeniyle, Meriç Nehri'nin su debisinde artış görüldü. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Meriç ve Tunca Nehri'nin birleştiği nokta olan Kirişhane ölçüm istasyonunda nehir debisi 292 metreküp/saniye olarak ölçüldü. DSİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri'ndeki su debisi artışının mevsimsel olarak normal seyrinde olduğu belirtildi.



Öte yandan, geçtiğimiz ay Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirilen Karaağaç Köprüsü bölgesinde, DSİ ekiplerinin nehir yatağı ıslah ve temizleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü kaydedildi.



(Koray Ustabaşı / İHA)