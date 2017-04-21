Meriç Nehri'nde Kano Yarışı

EDİRNE'de Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde 12 ekibin katıldığı kano yarışı düzenlendi.



Edirne Kültür İl Müdürlüğü ile Edirne Doğa Sporları (EDOSK), Meriç Nehri'ne para ödüllü kano yarışması düzenledi. Yarışmaya, EDOSK üyelerinden ikişerli ekip halinde 24 sporcu katıldı. Yarışta uyulması gereken kuralların hatırlatılmasının ardından, Karaağaç viyadüğünde start verildi. Startla birlikte kanolarını nehre sürükleyen bazı sporcular zor anlar yaşadı, bazıları da dengelerini kaybedip suya düştü. Sporcuların çabası ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bazı sporcuların yakınları da nehir kıyısında destek verdi.



Büyük çekişmeye sahne olan 2.5 kilometrelik yarışta, birinci olan Mustafa Çelik ile Murat Serbest, 800, ikinci olan Melih Şenavcı ve Fırat Canaytaş 600, üçüncü olan Burak Derebaşı ve Bülent Serbest ise 400 lira para ödülü kazandı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödül ve kupaları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak tarafından verildi.



Yarışmayı izleyen Edirne Valisi Günay Özdemir, kano yarışlarının devamı için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.



Belediye Başkanı Recep Gürkan da nehirlerde yarışların yaygınlaşması için çabalarına karşılık EDOSK'a 10 kano hediye edeceğini belirterek, "Edirne hem kara yarışları için, hem de su sporları için daha elverişli hale gelecek. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



- Edirne