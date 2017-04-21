Meriç Nehri'nde Bir İlk... Meriç Nehri Kanocuların Yeni Parkuru Oldu

Meriç Nehri'nde bir ilk... Meriç Nehri kanocuların yeni parkuru oldu

Meriç Nehri'nde 1. Kano Kayak Maraton Yarışması düzenlendi



EDİRNE - Edirne'de hemen hemen her yıl su debilerinin yükselmesi ile yaşanan taşkın ve sellerle ülke gündemine gelen Meriç Nehri'nde bir ilk gerçekleşti. 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kanolar su sporcuları tarafından nehre indi ve 1.'inci Kano Kayak Maraton Yarışı düzenlendi.

Edirne Valiliği, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Haftası Turizm Haftası etkinlikleri komisyonu kararı ile kentte, spor ve rekreasyon turizmine dikkat çekme, Edirne'nin tarihi, kültürel ve doğal özelliklerini tanıtmak amacı ile 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Edirne Nehirler Kano Kayak Maraton Yarışı Festivali düzenlendi.

"Kano Meriç Nehri'ne çok yakıştı"

Edirne Valisi Günay Özdemir, kano yarışları sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Edirne tarih ve kültür şehrinin olması yanında nehirleri ile de çok önemli bir kentimiz. Biz bunu ilk defa kano yarışlarında kullandık. ve gerçekten Meriç Nehri'ne çok güzel yakıştı. Bundan sonra bu yarışlarımızı geleneksel hale getirip her yıl aynı tarihlerde yapmayı düşünüyoruz. Kısa bir zaman olmasına rağmen bölgemizdeki kanocular, ilgi gösterdiler. Bundan sonra biz inanıyoruz ki uluslar arası anlamda, Balkanlar anlamında da hizmet verebileceğimiz, bu konuda yarışlar düzenleyebileceğiz bir parkurumuz var. Bu parkuru da gelecek yıllarda inşallah daha iyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bir daha olsun bir daha katılırız"

Kano yarışına katılan kadın sporcular da, "Edirne'de ilk defa kano yarışı düzenleniyor. Bizlerde ilk kez katılıyoruz, ilk tecrübemiz. Çok güzeldi, çok eğlendik. Bir daha olsun bir daha katılırız. Ama biraz da yorucuydu" ifadelerini kullandı.

24 sporcudan 12 takım halinde kano maratonunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesi Bülent Bacıoğlu, "Yarışmamızın başında birkaç takımımız hafif aksaklıklara uğradı ve yarışma dışı kaldı. İlk üç dereceye bazı ödüllendirmeler yaptık. Gençlerimize, sporcularımıza teşvik amaçlı ödüllerimiz var" dedi.



Belediye başkanı Gürkan'dan EDOSK'a hediye 10 adet kano müjdesi

Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri ve kupaları Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serhat Ocak ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu tarafından verildi. Ayrıca Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kano yarışına katılan tüm sporcuları tebrik ederek, EDOSK ailesine destek amaçlı 10 adet kano hediye edeceğinin de müjdesini verdi. Öte yandan yarışı, Edirne Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan ve aynı zamanda kano antrenörü olan Mustafa Çelik ve Levent Serbest, birinci olarak tamamladı.