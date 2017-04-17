Meriç Nehri Kıyısında Erkek Cesedi Bulundu

EDİRNE'nin Meriç Nehri kıyısındaki bir ağacın dallarına takılı erkek cesedi bulundu.



Meriç İlçesi'nin Alibey Köyü'nde Meriç Nehri kıyısında Piyade Hudut Karakolu'nda görevli askerler tarafından ağaç dallarına takılı halde bir ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin 1.70 metre boylarında, 70 kilo ağırlığında bir erkek cesedi olduğu ve yaklaşık 3-4 ay önce ölmüş olduğu tespit edildi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Edirne