Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin bazı kesimleri buz tuttu.
Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye yaklaşması nedeniyle akarsu ve süs havuzları dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.
Bulgaristan'dan doğup Edirne'den yurda giren Meriç Nehri'nin, Karaağaç Mahallesi'ndeki Meriç Köprüsü kesimlerinde yer yer buzlanma meydana geldi.
Durağan kısımları donan nehrin, akan bölümünden ise buz kütleleri gelmeye başladı.
Meriç Nehri Kısmen Dondu
Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin bazı kesimleri buz tuttu.
Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin bazı kesimleri buz tuttu.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads