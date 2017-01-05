Meriç Kaymakamı Eser'e Ziyaret

Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, görevine yeni başlayan Meriç Kaymakamı İzzet Cem Eser'i ziyaret etti.





Başkan Yörük, Meriç Kaymakamı Eser'e görevine yeni atanması dolayısıyla "hoş geldin" diyerek, başarılar diledi.





Eser de Yörük'e teşekkür ederek, ilçenin gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti.