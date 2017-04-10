Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merdivenden düşen kadın yaralandı.



Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde A.Y., arkadaşları ile birlikte merdivenlerden indiği sırada aniden dengesini kaybedip yere düştü. Düşmenin etkisi ile baygınlık geçiren kadının yardımına arkadaşları koşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ZONGULDAK