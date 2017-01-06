Rize'de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatında çalışan Yüksek Bostan (44), inşaatın 4. katından merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - RİZE
Merdiven Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Rize’de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Rize'de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
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