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Merdiven Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Merdiven Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Rize’de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Merdiven Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Rize'de çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir apartman inşaatında çalışan Yüksek Bostan (44), inşaatın 4. katından merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - RİZE

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