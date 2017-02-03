Mercedes'ten Çalışanlarına İkramiye

Alman otomobil devi Mercedes küresel kriz, piyasalarda yaşanan dalgalanma ve en son ABD Başkanı Donald Trump'un yabancı araba ithalatın frenlemesine yönelik açıklamalarına rağmen Mercedes'te işler iyi gidiyor. Mercedes'in İstanbul doğumlu patronu, dünya başkanı Dr. Dieter Zetsche yoğun rekabete karşı Mercedes satışların iyi olduğunu, 2017 yılında 15.2 milyar Euro yatırımla elektrikli araba ve şöförsüz araba teknolojsin geliştirilmesine hazırlanıyor. Ayrıca Mercedes iki ay sonra nisan ayında çalışanlarına 5 bin 400 Euro ikramiye ile ödüllendiriyor. İkramiye sadece Almanya'da çalışanlara verilecek. Dünya genelinde 300 bine yakın çalışanı bulunan Mercedes'in merkezi, Almanya'nın Baden Württemberg eyaletin başkenti Stuttgart kentinde bulunuyor. - Stuttgart