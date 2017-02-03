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Mercedes'ten Çalışanlarına 5 Bin Euro İkramiye
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Mercedes'ten Çalışanlarına 5 Bin Euro İkramiye
3 Şubat 2017 Cuma 15:12
Mercedes, küresel krize rağmen çalışanlarına 5 bin 400 euro ikramiye verecek.
Mercedes
, küresel krize rağmen çalışanlarına 5 bin 400 euro ikramiye verecek.
Kaynak:
Dunya.com
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