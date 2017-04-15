Mercedes, 'Savaşmaya Devam Et' Mesajını Schumacher'in Ailesi İstediği İçin Kaldırmış

2013'te bir kayak kazasında ciddi biçimde yaralanan ve o zamandan beri tedavi gören Alman pilot Michael Schumacher'in hayranlarını şaşırtan bir karar alınmış, Mercedes Formula 1'de Schumacher için yazılan "KeepFightingMichael" mesajını araçlarından kaldırmıştı.

AİLESİ İSTEMİŞ

Michael Schumacher ile ilgili alınan şok kararın gerekçesi belli oldu. Takım sözcüsü "Mesaj, gelecekteki kullanımı için yer açmak adına kaldırıldı" açıklamasını yapsa da, gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı.

Schumacher'in eski takımı bu mesajın kaldırılma nedeni olarak, konuyla ilgili büyük üzüntü içinde olan Schumacher ailesinin, mesajın kaldırılması yönünde isteği olduğunu belirtti.

PROJE DEVAM EDECEK

Sağlık durumu sır gibi saklanan Schumacher ile ilgili özel haberleriyle dikkat çeken Bunte'ye göre Mercedes, mesajın araçlardan kaldırılmasına karşın, Schumacher ailesiyle birlikte KeepFightingMichael projesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini de ekledi.