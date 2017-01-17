Mercedes Kazanma Şansı Devam Ediyor

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, Mercedes Benz CLA 200 kazanma şansı devam ediyor.



1 Kasım 2016'da başlayan ve 28 Şubat 2017 tarihi itibarı ile sona erecek olan kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekiliş hakkı elde ederek, Mercedes kazanma şansını yakalıyor.



Alışveriş tutkunları, sıfır kilometre otomobilin yanı sıra 1 adet Samsung LED TV, 4 adet Samsung Galaxy S7 Edge Gold telefon ve 4 adet Samsung tabletten birini kazanma şansına sahip oluyor.



Ziyaretçiler, alışveriş sonrası faturaları ile birlikte başvurdukları AVM'nin danışma birimlerinden kuponlarını alarak çekilişe katılabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ