Mercedes-Benz Türk'ten "Sıfır Gibi Motor"

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan, Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin beklentilerini doğru tespit etmeye, ihtiyaçlarına göre en doğru hizmetleri sunmaya ve sunduğu servis ve hizmetleri genişletmeye devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, piyasada uzman olmayan kişilerce yapılan onarımlardan farklılaşarak, kullanıcılarına performansı ve kaliteyi garanti altına alan ürünlere uygun fiyatlar ile erişebilecekleri servis hizmetlerini vermeyi hedefliyor. Şirket bu amaç ile her geçen gün servis hizmetlerindeki ürün gamına, yeni ürünler ilave ediyor.

Mercedes-Benz Türk, kullanıcıların performans ve kalite anlamında en yüksek seviyede hizmet edecek bir ürün olan "Reman Motorları" 2014 yılında tanıttı. Reman motorlar, Mercedes-Benz Mannheim Motor Yenileme Fabrikası'nda yenilenerek ülkemizde uygun fiyatla satışa çıkarıldı ve kullanıcılardan tam not aldı.

Burada pazardan gelen talebi değerlendiren Mercedes-Benz Türk, motor yenileme işlemini şimdi kendi tesisleri içerisinde kurulan Motor Yenileme Merkezi'nde yapmaya başladı.

Almanya'da konu ile ilgili eğitim görmüş uzman kadro tarafından yapılan motor yenileme süreci, motorun parçalara ayrılmasıyla başlayarak, herbir parçanın spesifikasyonlara uygun test edilmesi ve akabinde hasarlı parçaların sıfır orijinal parçalarla değişimi ile tamamlanıyor.

Bu sebeple "Sıfır Gibi Motor" adı verilen ürünün, orijinal ve yeni parçalar ile uzman ekip tarafından yenileniyor ve Mercedes-Benz Türk'ün 1 yıl sınırsız km yedek parça ve işçilik garantisi altında. Pazara tüm müşterilere hitap eden fiyat aralıkları ile giren "Sıfır Gibi Motor", 24 ay sıfır faizli cazip finansmanla müşterilere sunuluyor.

"Sıfır Gibi Motor" ile fiyat ve kalitenin yanında müşterilere hızlı teslimatı da hedefleyen Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs müşterilerine stoktan komple motoru 1 gün içerisinde teslim etme olanağı sağlıyor.

Komple motor değişimi seçeneği dışında Hadımköy Motor Yenileme Merkezi'nde çeşitli onarım kademelerinde motor onarımları da yapılıyor. Maxi ve midi paket olarak tanımlanan onarım kademeleri için de stoktan komple motorda sağlanan finansman koşulları ve garanti şartları geçerli.

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Bölüm Müdürü Can Balaban toplantıda yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri olarak da her zaman müşterilerimize yönelik servis ve hizmetlerimizi çok önemsiyor ve bu doğrultuda her zaman daha iyisini sunmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri "Sıfır Gibi Motor" ismini verdiğimiz ve gurur duyduğumuz yeni ürünümüz. OM457 motorlara sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve otobüs müşterilerimize cazip koşullarla Mercedes-Benz Türk Hadımköy tesislerimizde bulunan Motor Yenileme Merkezi'nde yenilenen motora sahip olma fırsatı sunuyoruz. Uzman ekiplerimiz tarafından orijinal ve yeni parçalarla, uygun fiyata yenilenen sıfır kalitesinde motorlar ile müşterilerimizle olan beraberliğimizi daha uzun yıllar ve yollarda kenetliyoruz. Uygun fiyatlı "Sıfır Gibi Motor" ürünlerimizi kilometre sınırı olmaksızın 1 yıl orijinal sınırsız yedek parça ve işçilik garantisi ile ve 24 ay yüzde 0 faiz finansman desteğiyle müşterilerimize sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Sıfır Gibi Motor" tanıtım toplantısına Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Bölüm Müdürü Can Balaban, Kamyon Müşteri Hizmetleri Pazarlama Müdürü Mehmet Doğan, Otobüs Müşteri Hizmetleri Pazarlama Müdürü Orhan Çavuş katıldılar.