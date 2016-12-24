Mercedes-Benz Türk'e Yeni Atama

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ezgi Yıldız Kefeli atandı. Ezgi Yıldız Kefeli, görevi 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Otomobil Satış Mali Kontrol Müdürlüğü görevine atanan Arzu Dede Gönültaş'tan devralıyor.



2007 yılında Mercedes-Benz Türk'te göreve başlayan Ezgi Yıldız Kefeli, Stratejik Pazarlama & Ürün Planlama, İnsan Kaynakları ve Satınalma departmanlarında görev alırken, Almanya ve Çin'de çeşitli projelerde de yer aldı. Sonrasında Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Bölümünde farklı kademelerde çalışan Ezgi Yıldız Kefeli, son olarak CEO Asistanlığı görevini yürütmekteydi.



Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Kefeli, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesinde Pazarlama Bölümünde tamamladı.



Ezgi Yıldız Kefeli evli, İngilizce ve Almanca biliyor.