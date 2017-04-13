Mercedes Benz'in Atlanta'daki Yeni "Antik Roma Stadyumu"

Mercedes Benz'in sponsorluğunda yapılan stadyum, antik roma anıtlarından ilham alınarak yapıldı.



Atlanta'nın yeni mega Mercedes-Benz Stadyumu, 1.5 milyar dolara mal oldu. 30 Temmuz'da sporseverlere kapılarını açacak olan stadyum, Atlanta Falcons ve Atlanta United FC'nin yeni evi olacak.



Stadyumun göze batan özelliği ise, Antik Roma zamanında inşa edilen "Pantheon"un modern versiyonu olması. 83,000 taraftar kapasitesi bulunan stadyumun cam detayları da dikkat çekiyor.



Aynı zamanda da 4.000 güneş paneli ve 48 elektrikli araba şarj ünitesi barındıran stadyum, klasik stadyumlara kıyasla %30 daha fazla tasarruf sağlıyor. Taraftarların kaçırdıkları pozisyonları görebilmeleri içinde stadyuma 200 adet ekran yerleştirilmiş.



30 Temmuz tarihinde Atlanta United FC ile Orlanda City SC karşılaşması ile stadyum resmi olarak açılış yapacak. Ayrıca, 2019 Super Bowl LIII etkinliği de bu stadyumda gerçekleşecek.