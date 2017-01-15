Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 16 yaş altı milli takımların katılımıyla İzmir ve Aydın'da düzenlenecek Mercedes-Benz Ege Kupası yarın 2 karşılaşmayla başlayacak.
A Grubu'nda Türkiye, Kosova ve Slovakya, B Grubu'nda ise Ukrayna, Yunanistan ve Karadağ'ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüyle yapılacak karşılaşmalarda gruplarını lider bitirecek ekipler finale yükselecek. Grup ikincileri ise üçüncülük mücadelesine çıkacak. Final ve üçüncülük maçları 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
Türkiye'nin yarın saat 14.30'da Kuşadası Özer Türk Stadı'nda Kosova ile karşılaşacağı organizasyonda, B Grubu'nda Ukrayna ile Yunanistan Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde mücadele edecek.
Türkiye 8 kez şampiyon oldu
Türkiye, 18'incisi düzenlenen turnuvada daha önce 8 kez şampiyonluğa ulaştı. Oynadığı 66 maçta 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan milliler, bu karşılaşmalarda 143 gol atıp kalesinde 58 gol gördü.
Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Özgür Ortaç (Adana Demirspor), Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Yusuf Can Esendemir, Mustafa Kaya (Altınordu), Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, İlkay İşler, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Abdülkadir Çelik, Semih Yıldız (Bursaspor), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Mustafa Kapı, Fırat Güllü, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Serkan Bakan (Gaziantepspor), Taha Tunç (Pendikspor), Arda Akbulut, Bora Ulu, Yaser Yüce (Trabzonspor).
Mercedes-Benz Ege Kupası Başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 16 yaş altı milli takımların katılımıyla İzmir ve Aydın'da düzenlenecek Mercedes-Benz Ege Kupası yarın 2 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 16 yaş altı milli takımların katılımıyla İzmir ve Aydın'da düzenlenecek Mercedes-Benz Ege Kupası yarın 2 karşılaşmayla başlayacak.