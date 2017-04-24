Mercedes-Benz Bahar Rallisi'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

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Klasik Mercedes-Benz araçlara ödüller



Yarışa katılan tüm Mercedes-Benz klasik araçlar arasında düzenlenen "Mercedes-Benz Klasmanı"nda birincilik 1973 Model SL 350 aracıyla Naime Tercan ve Bülent İşseven"in oldu. Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Ürün Yönetimi Kısım Müdürü Engin Bilgün"ün ödülleri teslim ettiği klasmanda ikinciliği 1968 Model 300 SEL aracıyla Aydın Harezi ve Reyhan Harezi alırken, 1964 Model 230 SL model aracıyla Elif Şakar ve Murat Şakar ise tüm Mercedes-Benz klasik araçlar arasından üçüncü oldu.



Farklı kategori ve klasmanlarda 63 ödülün dağıtıldığı gecede, "Mercedes-Benz Özel Etabı" ödülünü ise 1968 Model 300 SEL model aracıyla Aydın Harezi ve Reyhan Harezi aldı.



Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017"ye katılan 91 otomobilden 56"sında kadın pilot ve co-pilotlar yer aldı. Böylelikle, Türk otomobil sporlarında en yüksek kadın katılımının klasik otomobil rallisi disiplinine olduğu gözler önüne serildi.







Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 kapsamında birbirinden farklı birçok klasmanda birinci, ikinci ve üçüncü otomobillere ödüller verildi;



Genel Klasman – Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017"ye katılan tüm araçlar arasında



Yol ölçüm cihazına sahip & sahip olmayan araçlar arasında:



1950 – 1960 arası araçların yer aldığı Kategori E Klasmanı



1960 – 1969 arası araçlarım yer aldığı Kategori F Klasmanı



1970 – 1979 arası araçalrın yer aldığı Kategori G Klasmanı



Bu sene 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, üçüncü kez ana sponsoru olduğu Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017"de, birbirinden güzel ve değerli klasik otomobillerin katılımıyla her sene olduğu gibi nostalji rüzgarlarını İstanbul semalarına taşıdı.



Klasik otomobiller coşkuyla izlendi



Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyoncuları, müze sahipleri, sanatçılar ve iş adamlarının aralarında bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü üyelerinin kendi araçları ile katıldıkları Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 tüm etkinlik süresince izleyiciler ve İstanbullu"lar tarafından büyük ilgi gördü.