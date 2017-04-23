Mercedes-Benz Bahar Rallisi Başladı

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, 2015 yılından beri ana sponsorluğunu üstlendiği klasik otomobil Bahar Rallisi'ne, Klasik Otomobil Kulübü'nü destekleyerek bu yıl da sponsor oldu. Birbirinden özel 100'e yakın klasik otomobilin katıldığı ve İstanbul ve çevresini kapsayan yaklaşık 250 km'lik parkurda gerçekleşecek Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'ye bu sabah saat 10: 30'da, Hilton Istanbul Bosphorus Hotel'in önünde start verildi. Uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu (FIVA) B Grubu Etklinlik kategorisinde düzenlenen Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'nin ilk gününde İstanbul'un Avrupa yakasındaki rota izlendi. Ralliye katılan otomobiller Boğaz hattında İstanbul'un tarihi semtlerinden geçerek Rumeli Feneri'ne ulaştı; burada verilen öğle yemeği molasının ardından rallinin ilk günü Kemerburgaz Kemer Country Club'daki finish noktasında son buldu.



Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'nin ikinci gününe ise İstanbul Park'ta bulunan Mercedes-AMG Lounge'da organize edilecek brunch'ın ardından start verilecek. Şile istikametine doğru yol alacak yarışmacılar, Best Western Şile Gardens Hotel'de düzenlenecek barbekü partisinde mola verdikten sonra ralliyi Kavacık Limak Eurasia Hotel'de sona erdirecek. Mercedes-Benz'e özel bir etabın da düzenleneceği rotada en iyi zamanlamayla ralliyi tamamlayarak dereceye giren ekipler, Limak Eurasia Hotel'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.



Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'ye aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü'nün üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle katılıyor.



İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estiren Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'yi izlemek ve birbirinden ilginç hikayeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyen otomobil severlerin katılımına açık gerçekleşiyor.



Birbirinden farklı otomobiller, birbirinden farklı karakter ve hikayeler



Tarihe tanıklık eden 91 klasik otomobilin katıldığı Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'ye birbirinden farklı karakter ve hikayelere sahip 1950-1975 yılları arasında üretilmiş 41 farklı Mercedes-Benz klasik otomobil katılıyor; bunların 22'si yarışa katılırken 19'u ise yarışı takip eden turing konvoyunda yer alıyor. Yarışa katılan en yaşlı Mercedes-Benz marka araç, 220 Cabriolet B model otomobil oldu. Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'ye Mercedes-Benz klasik otomobillerin yanı sıra birbirinden özel Buick, Oldsmobile, Pontiac, Plymouth, Chevrolet, Citroen marka otomobillerin yanı sıra "muscle car" olarak tanımlanan Ford Mustang, Thunderbird, Mercury Cougar, Chevrolet Corvette, Camaro, Impala, Dodge Charger, Challanger ve Porsche, Alfa Romeo, Cadillac, Rolls Royce ve Volkswagen Carmann Ghia gibi klasikleşmiş otomobiller de katılıyor.



Başta Mercedes-Benz marka olmak üzere 400'den fazla klasik otomobil sahibi üyesi bulunan Klasik Otomobil Kulübü'ne üye olmak için sadece klasik otomobillere tutkuyla bağlı olmak yeterli. Klasik Otomobil Kulübü, artık caddelerde pek rastlanamayan klasikleşmiş araçlara ilgi duyan, bunları korumak, tekrar çalışır hale getirebilmek için uğraş gösteren ve bu doğrultuda fikir alışverişinde bulunmak isteyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.



Kadın katılımı en yüksek yarış



Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017, düzenlendiği günden beri pek çok ilke ve yeniliğe sahne oluyor. Bu yılki Bahar Rallisi'nde kadın yarışmacı sayısı, önceki yıllara göre büyük artış gösterdi. Yarışa katılan 91 otomobilden 56'sında kadın pilot ve co-pilotlar yer aldı. Böylece bu yarış, kadın katılımı en yüksek yarış olarak tarihe geçti.