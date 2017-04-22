Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başladı

KLASİK Otomobil Kulübü'nün, Mercedes-Benz Türk'ün ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği geleneksel Bahar Rallisi'nin üçüncüsü bugün başladı. Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren rallide Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan yaptığı konuşmada, "50. yılımızda Bahar Rallisi'ne destek olmaya devam ediyoruz. Katılımcılarına keyifli sürüşler ve başarılar, izleyicilere ise ralli için keyifli seyirler diliyoruz" dedi.



Mercedes- Benz Türk, 2015 yılından beri ana sponsorluğunu üstlendiği klasik otomobil Bahar Rallisi'ne, aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü'nün üyeleri birbirinden özel 100'e yakın otomobille katıldı.



İstanbul ve çevresini kapsayan yaklaşık 250 kilometrelik parkurda gerçekleşen 'Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'ye bu sabah saat 10: 30'da, Hilton Istanbul Bosphorus Hotel'in önünde start verildi. Uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu (FIVA) B Grubu Etkinlik kategorisinde düzenlenen rallinin ilk gününde İstanbul'un Avrupa yakasındaki rota izlendi. Ralliye katılan otomobiller Boğaz hattında İstanbul'un tarihi semtlerinden geçerek Rumeli Feneri'ne ulaştı. Burada verilen molanın ardından rallinin ilk günü Kemerburgaz Kemer Country Club'daki finish noktasında son buldu.



İstanbul yollarında nostalji rüzgarları estiren Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017'yi izlemek ve birbirinden ilginç hikayeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyen otomobil severlerin katılımına açık gerçekleşiyor.



Rallinin ikinci günü yarın yarışmacılar İstinye Park'tan start alacak. Ralliye en iyi zamanlamayla tamamlayarak dereceye giren ekiplere ödül verilecek.



- İstanbul