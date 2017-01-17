Mercedes AMG Petronas'ın direksiyonu Valtteri Bottas'a emanet

Formula 1 kariyerinde 77 yarışa çıkan Bottas, önümüzdeki sezon 77 numaralı araçla mücadele edecek.

Mercedes AMG Petronas, Formula 1 şampiyonu olduktan sonra emeklil olmaya karar veren Nico Rosberg'in yerine Valtteri Bottas ile anlaştı. Rosberg'in emeklilik kararını açıkladığından berigeçen 6 haftada, Lewis Hamilton'ın yanına seçilecek ve markalar şampiyonluğunun korunması ve Gümüş Ok'un direksiyonuna geçecek isim için Mercedes AMG Petronas detaylı bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın sonucunda 27 yaşındaki Fin pilot, Mercedes AMG Petronas'ın ikinci pilotu oldu. Bottas ile 2017 sezonu için anlaşılırken başarılı pilot 77 numaralı araçla yarışacak.

Toto Wolff, Formula 1 kariyerinde 77 kez yarışan ve 9 kez podyuma çıkma başarısı gösteren Bottas için "Hayatta bazen beklenmedik olaylar ilginç fırsatları da beraberinde getirir. Nico'nun aralık ayındaki kararı büyük bir sürprizdi. Takım için de baş edilmesi zor bir durumdu. Biz bu fırtınalı olayı takımın daha da büyümesi için bir fırsat olarak kullandık" ifade etti.

Mercedes fabrikasında takım arkadaşları ile tanışan Fin pilot ise çok heyecanlı olduğunu söylerken "Sanırım yaşadıklarımın gerçeken olduğunu tam olarak anlamak için biraz zaman geçmesi gerekecek. Bu kadar başarılı bir takımda yarışmak, benim için bir hayalin daha gerçeğe dönüşmesi demek. Takım özellikle son yıllarda çok büyük bir gelişim sağladı. Mercedes'in bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum ve bana bu mutluluğu yaşatan, yeteneklerime güvenip bana bu şansı veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Kendisini çok rahat hissettiğini de vurgulayan Valtteri Bottas, "Takımda herkes beni çok sıcak karşıladı. Tabii ki daha tanışacağım çok kişi var. Tesislerimiz harika. Mercedes ile ilk buluşmam Formula 3'te 2009 yılındaydı. Çok çalışmaya hazırım. Kendimi ve yeteneklerimi kanıtlamak için buradayım. Kolay bir sezon olmayacak. Yeni bir takımdaysanız normalden daha çok çalışmak zorundasınız. Ama ben mücadeleye yüzde 100 hazırım. Ben her zaman çıtayı çok yukarıya koyarım. Amacım ilk yarıştan itibaren kim olduğumu göstermek" diye konuştu.