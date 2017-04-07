Mercedes AMG Petronas Çin'de sezonun ilk zaferini arıyor

Şanghay'da son 3 sezonda 3 yarış zaferi elde eden, ikisinde de duble yapan Mercedes AMG Petronas pilotları bu üstünlüğünü devam ettirmeye çalışacak. Sezona Avustralya'da ikinci olarak başlayan Lewis Hamilton ve üçünü olan Valtteri Bottas, bu kez podyumun en üstüne çıkmayı hedefliyor.

Formula 1'de 2017'nin ikinci yarışı Çin Grand Prix'i heyecanı bugün (Cuma) başladı. Toplam 56 turdan oluşan, 305.066 km'lik yarışa Lewis Hamilton şampiyona ikincisi, Valtteri Bottas da şampiyona üçüncüsü olarak geliyor. Mercedes AMG Petronas takımı pilotları, sezonun ikinci yarışında bu kez podyumun en üst basamağına çıkmaya çalışacak.

Şanghay Uluslararası Pisti'nde bugün yapılan antrenman turlarıyla başlayan hafta sonu büyük bir heyecana sahne olacak. Son 3 sezonda 3 kez yarışı zaferle noktalayan, ikisinde ise duble yapmayı başaran Mercedes AMG Petronas pilotları, Çin'deki bu seriyi sürdürmek için mücadele edecek.

Avustralya'da yeni teknik kurallar altında ilk hafta sonunu geçirdiklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff "Biz de bu tecrübeden gelecek yarışlar için gerekli verileri topladık. Ve bu veriler daha doğru kararlar almamız için bize yardımcı olacak. Biz birey ve takım olarak gelişmek isteyen bir topluluğuz ve her gün gelişme kaydetmeye çalışıyoruz. Melbourne'de Ferrari bizden daha iyiydi. Şimdi biz de onları yeniden nasıl geçeceğimizi bulmak için çalışıyoruz. Geçmiş 3 sene içinde çok başarılıydık. Ama geçmişteki bu başarılara bakarak bundan sonra da zafere gideceğinizi düşünüyorsanız, çok hızlı bir şekilde yanılırsınız. O yüzden başarılı olmak için eksik noktalara parmak basıp, onları çok iyi belirlemeniz lazım. İlk yarışta iki aracımızla podyumdaydık. Bu her şartta çok iyi bir sonuçtu. Ama bu sonuçtan memnun olacağımız anlamına gelmez. Daha geliştirmemiz gereken noktalar var. Bu noktalara odaklanmamız gerekiyor. Bu konuda da içimiz rahat. Lewis Hamilton, hem pistte hem de pist dışında son 4 yılda gördüğümüz en iyi Lewis Hamilton. Valtteri Bottas ise üst seviyede oldukça iyi performans sergiledi. Baskı altında da kendisini gösterdi. Avustralya bizim için ders aldığımız bir hafta sonuydu. Şimdi sırada Çin var. Çin'deki heyecan ve mücadele için hazırız" dedi.