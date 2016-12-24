Mercan Dede - Secret Tribe Feat. Hayko Cepkin

Mercan Dede ve Hayko Cepkin, Borusan Müzik Evi'nde seveneleriyle bir araya geliyor.



Müzik kariyerlerinde aynı sahneyi ilk kez 2015 yılında Borusan Müzik Evi'nde paylaşan Mercan Dede ve Hayko Cepkin, art arda gerçekleştirdikleri ve büyük beğeni toplayan iki konserin ardından tekrar Müzik Evi dinleyicileriyle buluşacak. Mercan Dede'nin genç kuşak müzisyenlerden oluşan "Secret Tribe" projesi ile yer alacağı gecede, Hayko Cepkin ve Mercan Dede'ye ait parçaların akustik düzenlemelerle dinleyiciyle buluşacağı performansları, kaçırılmayacak bir fırsat.