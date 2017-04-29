Meraya Kurulan Evleri Yıkıldı, Açıkta Kaldılar

IĞDIR'ın merkez Suveren Köyü'ne bağlı asırlık Kıjik Mezrası'ndaki 24 ev ile ahırın komşu köyün merasına kurulduğu gerekçesiyle icra yoluyla yıkılmasının ardından, aileler zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Suveren Köyü'nün 240 nüfuslu Kıjik Mezrası'nın, Erhacı Köyü'ne ait meraya kurulduğu iddiası ile 2004'te dava açıldı. Iğdır 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Erhacı köylülerinin açtığı davada verilen yıkım kararını Yargıtay 14'üncü Hukuk Mahkemesi onadı. Bunun üzerine önce tebliğ yapıldı, geçen 19 Nisan günü de Kıjik Mezrası'ndaki ev ve ahırlar jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri altında iş makineleri tarafından yıkıldı. Yıkımın ardından sokakta kalan Kıjik'te oturan aileler çareyi yıkıntılar arasına çadır kurmakta buldular. Ancak hayvanları açıkta kaldı. Çadırlarda yaşamını sürdüren ortaokul öğrencilerinin TEOG sınavına hayvanların içinde ders çalışarak hazırlandıklarını ifade eden köylülerden Abdülmecit Algiş, şunları söyledi:



"Evlerimiz yerle bir edildikten sonra kızım, TEOG sınavına bu ortamda hazırlanıp girdi. Her öğrenci gibi bu sınav onlar için de çok önemliydi. Başarısız olursa bunun hesabını kim verecek? Böyle bir insafsızlık olmaz. Bizler bu ülkenin vatandaşıyız ama Suriyeliler kadar değerimiz yok. Niye evlerimizi yıktılar? Çoluk çocuk perişan ortalıktayız. Babam 110 yaşında burada öldü. Burayı mera vasfına nasıl getirdiler anlamış değilim. Bizim tek gelirimiz havyancılık. Biz şehirde nasıl yaşarız?"



Ailelerden Mehmet Abakay ise okul dönemi bitinceye kadar evlerin yıkılmamasını isteyerek valiliğe başvurduklarını hatırlattı. Abaka, "Okul bitsin sonra yıkarsınız dedik ama dinlemediler. Hayvanların en zor dönemi. Doğurmuşlar, yavruları var soğuktan perişan bir haldeler. Tarım Bakanlığı hayvancılık yapılsın diye teşvik ediyor peki bu hayvanların günahı ne?" diye konuştu.



Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Umut Algiş, "Eskiden elektrik vardı evimiz vardı. Ders çalışabiliyorduk. Ama şimdi ne evimiz ne de elektriğimiz var. Çadırda soğuktan üşüyoruz. Bir evde yaşamak istiyorum" dedi. - Iğdır