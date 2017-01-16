Meram Halk Toplantıları Başladı

Meram Halk Toplantıları'nın ilki Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun katılımıyla gerçekleştirildi.



Vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla Meram Kaymakamlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Meram Halk Toplantıları'nın ilki Augustus Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Havzan, Mamuriye, Abdülaziz, Şeyh Sadrettin ve Öğretmenevleri mahalle muhtarları, mahalle temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Halk toplantıları hakkında bilgi veren Meram Kaymakamı Resul Çelik, "Değişik vesilelerle muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu vesileyle sizlerin istek ve taleplerinizi yüz yüze görüşmek suretiyle alacağız. Bundan sonraki planlamalarımızda ve alacağımız kararlarda sizin bize ilettiklerinizin tamamen yolumuzu göstereceğinden emin olabilirsiniz.



Toplantılarımızın Meram için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Halk Toplantıları'nın ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Bu toplantıların çok verimli olacağına inanıyorum. Kaymakamlığımızın ve belediyemizin iş birliğiyle yapılan bu toplantıların; vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm açısından daha etkili olacaktır" dedi.



"Çok bereketli bir kış yaşıyoruz"



Bu sene oldukça bereketli bir kış yaşandığına dikkat çeken Başkan Toru ise, "İlk yağıştan itibaren 55 ayrı ekibimiz 24 saat esasına göre vardiyalı olarak sahada görev yaptı. Ama kar yağışı sürekli devam ettiği için açılan yolların tekrar tekrar açılması gerekti. Belediyemizin sorumluluğundaki cadde ve sokakları ekiplerimiz toplam 7 defa açmak durumunda kaldı. Ayrıca okullarımızın bahçelerini de 3 kez temizledik. Basit bir örnek vereyim; Muhacir Pazarı'nın çatısını temizleme işini ihale ettik. 16 kişi 4 günde temizleyebildi ve 110 kamyon kar çıktı. Belediyemizin ekiplerine ilaveten piyasadan kepçe, greyder vb. iş makinelerini kiralama yoluna gittik. Kiraladığımız 35 ekip, belediye ekiplerimizle birlikte kar temizleme çalışmalarına katıldı" diye konuştu.



Başkan Toru, toplantıya katılan 5 mahallede yapacakları projeler hakkında da bilgi verdi.



Daha sonra mahalle muhtarları, mahalle temsilcileri ve vatandaşlar istek ve taleplerini ilettiler. - KONYA