Meram'da Cadde Düzenlemeleri

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 2017 programı doğrultusunda yol düzenleme, asfalt, parke, bordür ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor.



İlçenin güney mahalleleriyle ulaşımı sağlayan Hasanköy Caddesi'ndeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Fatma Toru, 3 hafta içerisinde caddenin ilk etabındaki çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi. Meram Belediye Başkanı Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kalfalar Mahallesi Hasanköy Caddesi'nde sürdürülen çalışmaları inceledi. Cadde üzerindeki esnafla da sohbet eden Başkan Toru, "2016 yılı içerisinde Abdürreşit Caddesi'nde yapmış olduğumuz yol düzenleme ve asfaltlama çalışmasını bu yıl da Kalfalar Mahallesi Hasanköy Kavşağı'ndan başlayarak Hasanköy Caddesi'nde devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz 3 haftadan beri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 10 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddenin demiryoluna kadar olan kısmında parke, bordür ve tretuvar düzenlemelerimiz devam ediyor" dedi.



"İkinci etap da bu yıl düzenlenecek"



Hasanköy Caddesi'nin ilk etabında parke, bordür, tretuvar ve asfaltlama çalışmalarını 3 hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Toru, "Demiryolu geçidinden sonra da caddenin devamında çalışmamız sürecek. Hasanköy Caddesi'nin yaklaşık 2 kilometrelik diğer kısmını da yine 2017 yılı içerisinde 2. etap olarak ekiplerimiz tamamlayacak. Belediye olarak asfalt, parke, bordür, tretuvar ve yol düzenleme onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı. - KONYA