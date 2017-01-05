Meram'da 2016 Yılında 2 Bin 658 Nikah Kıyıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılında 115'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 658 çiftin nikahı kıyıldı.



Meram ilçesinde 2016 yılı, nikah işlemlerinin yoğun olduğu bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl evlenmek için başvuru yapan 2 bin 824 çiftin müracaatları kabul edilirken sağlık raporu için aile hekimlerine yönlendirildi. Evlenmelerinde sakınca görülmeyen 2 bin 658 çiftin ise nikahları kıyıldı.



Önceki yıla göre evlenme başvuru sayısında artış görülürken, 56'sı Suriye, 18'i Fas, 6'sı Irak, 5'i Almanya, 5'i Azerbaycan olmak üzere; Avusturya, Özbekistan, Rusya, Afganistan, Bulgaristan, Etiyopya, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerin vatandaşı olan toplam 115 yabancı uyruklu kişi de mutluluğa ilk adımlarını Meram'da attı. Meram ilçesinde ikamet eden fakat nikah törenlerini başka il veya ilçelerde yapmak isteyen 38 çifte ise "Evlenme İzin Belgesi" düzenlendi.



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, zaman zaman nikah merasimlerine katılarak çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. - KONYA