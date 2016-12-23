Meram Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle sahipsiz hayvanların aç kalmaması için beslenme noktalarına yiyecek bıraktı.



Belediye, kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan kent merkezindeki kedi ve köpekler için beslenme noktalarına yiyecek bıraktı.



Meram ilçesine 19 adet beslenme noktası yapılırken, bu beslenme noktalarına köpekler için 60 ton yiyecek bırakıldığı kaydedildi.



Kediler için de yapılan 20 adet beslenme noktası ve 5 parkta bulunan kedi evine ise 8 ton kedi maması konulduğu ifade edildi.



Öte yandan sahipsiz köpeklerle ilgili rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.