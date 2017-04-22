Meram Belediye Başkanı Toru: "İki Coşkuyu Aynı Anda Yaşıyoruz"
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam âleminin kandilini tebrik etti.
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Başkan Toru ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda da tüm çocukların bayramını kutladı.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru Miraç Kandili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Mübarek Miraç Kandili ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle iki ayrı coşkuyu aynı anda yaşıyoruz. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, ülkemizde ve İslam coğrafyasındaki sıkıntıları ortadan kaldırması için niyazda bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün Müslümanların Miraç kandillerini tebrik eder, bu mübarek gecenin kalplerimizi ve gönüllerimizi aydınlatmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim. Miraç Kandili münasebetiyle Kapu Camii'nde akşam namazından sonra başlayacak Miraç Kandili Özel Programı'na da tüm halkımız davetlidir. Müslümanlar olarak böylesine önemli bir geceyi idrak etmenin sevincini yaşarken bir yandan da aynı günde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle tüm yavrularımızın bayramını da en içten dileklerimle kutlarım" ifadeleri yer aldı. - KONYA