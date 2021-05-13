Meral Orhonsay kimdir? Meral Orhonsay kaç yaşında?
Meral Orhonsay adı son günlerde sıkça araştırlıyor. Yeşilçam oyuncularından olan Orhonsay'ın hayatı merak konusu oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzakta olan Meral Orhonsay hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Meral Orhonsay kimdir? Meral Orhonsay kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meral Orhonsay adı son günlerde sıkça araştırlıyor. Yeşilçam oyuncularından olan Orhonsay'ın hayatı merak konusu oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzakta olan Meral Orhonsay hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Meral Orhonsay kimdir? Meral Orhonsay kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MERAL ORHONSAY KİMDİR?
Meral Orhonsay 5 Mayıs 1952 yılında doğan Sinema ve dizi oyuncusudur.
Ankara Kardeş Oyuncular topluluğunda sanat hayatına atılan sanatçı, Alman televizyonu ZDF'de sunuculuk yaptı. 1973 yılında Sinema Güzeli seçildikten sonra, çeşitli sinema filmi ve dizilerde rol aldı.
Ödülleri
- 15. Antalya Film Şenliği, 1978, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Maden
- 18. Antalya Film Şenliği, 1981, En İyi Kadın Oyuncu Derya Gülü
- 1. İstanbul Film Festivali, 1976, En İyi Kadın Oyuncu Ben Sana Mecburum (Ödül iade edildi)
- ÇASOD Emek Onur Ödülü.
Filmografisi
- Leyla'nın Evi 2012
- Parmaklıklar Ardında 2009
- Sevgili Babam (film, 2008)
- Cumbadan Rumbaya 2005
- Kadının Sessizliği 2. Bölüm 2005
- Acı Hayat 2005-2007
- Kurşun Yarası 2003
- Berivan 2002
- Kumkapı Olayı-Üzgünüm 2000
- Propaganda 1999
- Emir Sultan 1997
- Böyle mi Olacaktı 1997
- Hüzün Çiçeği 1996
- Sevgi Demeti/ Müdür Baba 1992
- At Kestanesi 1991
- Misafir 1990
- Hanımın Çiftliği 1990
- Serçeler Göç Etmez 1988
- Yaşamak 1988
- Kurye 1987
- Kuruluş/ Osmancık 1987
- Merdoğlu Ömer Bey 1986
- Acı Lokma 1986
- Kız Sen İstanbul'un Neresindensin 1986
- Genç Ve Dul 1986
- Gülüşan 1985
- Sana Öyle Hasretim Ki 1985
- Bir Akşam Üstü 1985
- Kurşun Ata Ata Biter 1985
- Eroin Hattı 1985
- Tutku 1984
- Pehlivan 1984
- Geçim Otobüsü 1984
- Beş Kafadar 1984
- Nikah 1983
- En Büyük Yumruk 1983
- Nasıl İsyan Etmem 1982
- Vatan Kucağında 1982
- Öğretmen Kemal (film) 1981
- Yol 1981
- İntikam Yemini 1981
- Yolcular 1979
- Derya Gülü 1979
- Üç Tatlı Bela 1979
- Yorgun Savaşçı 1979
- Maden (film) 1978
- Kanal 1978
- Rezil 1978
- Köşeyi Dönen Adam 1978
- Meryem Ve Oğulları 1977
- Aşk Mahkûmları 1977
- Sarhoş 1977
- Hora Geliyor Hora 1976
- Ben Sana Mecburum 1976
- Bu Nasıl Dünya 1976
- Yazgı 1976
- Ah Bu Kadınlar 1975
- En Büyük Patron 1975
- Bakireler Çiftliği 1975
- Bir Defa Yetmez 1975
- Bize Koca Gerek 1975
- İnce Memed Vuruldu 1975
- Sevimli Frankenstein 1975
- Vur Be Ramazan 1974
- Şiribim Şiribom 1974
- Başa Gelen Çekilir 1974
- Huma Kuşu 1974
- Namus Belası 1974
- Parasızlar 1974
- Topal 1973
- Zaloğlu Rüstem 1973
- Kara Murat Fatih'in Fermanı 1973
MERAL ORHONSAY KAÇ YAŞINDA?
Meral Orhonsay 1952 doğumlu olup 69 yaşındadır.