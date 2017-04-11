Meral Akşener: Yüzde 61.5 Evet Çıkarsa Siyaseti Bırakacağım

Meral Akşener ilk kez böyle bir açıklama yaptı ve referandum sonuçlarına göre yüzde 61,5 evet çıkarsa siyaseti bırakacağım açıklamasında bulundu.

"YÜZDE 61,5 ÇIKARSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener referandum a ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener "Yüzde 61,5 çıkarsa siyaseti bırakacağım" dedi.

İşte o açıklama:

"Yeni parti mevzusunda (MHP lideri Devlet) Bahçeli'nin artık MHP'nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP'nin oyu, yüzde 49 AKP'nin oyu. Bu referandum dan yüzde 61.5 AK Parti ve MHP oyu var. Bu referandum dan 'Evet' çıkmazsa Bahçeli'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım." (Kaynak: Sözcü)