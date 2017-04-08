Meral Akşener Türkeş'in kabrini ziyaret etti



Meral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak uzun dua etti.



Sabahın erken saatlerinde Beştepe'deki anıta gelen Akşener, mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktıktan sonra, "Ebediyete intikalinin 20. yılında manevi vazifemizi yerine getirmek üzere Başbuğumuzun huzurundayız. Türk devlet ve siyaset hayatında önemli izler ve eserler bırakan Alparslan Türkeş'i anlamak, onun eserlerine sahip çıkmak, hedef ve ideallerine ulaşmak için mücadele etmek her Türk Milliyetçisinin vazgeçilmez görevidir. Kendisini şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu vesile ile aziz milletimize yaptığı hizmetlerle tarihe kazınmış tüm devlet ve siyaset adamlarını da saygı ile yad ediyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun." açıklamasında bulundu.



Meral Akşener'e ziyareti esnasında Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da eşlik etti.



Meral Akşener bugün saat 15.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Ankaralılar ile buluşarak "Demokrasilerde Milli İradenin Önemi" konulu konferansta konuşacak ve anayasa değişikliğine dair görüşlerini paylaşacak.