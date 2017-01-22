Meral Akşener'in Ağabeyi Toprağa Verildi

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener'in önceki gün vefat eden ağabeyi Nihat Gürer (69), son yolculuğuna uğurlandı.



Kanser tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Gürer'in cenazesi, ikindi vakti Fevziye Camisi'ne getirildi. Akşener, burada taziyeleri kabul etti.



Gürer'in cenazesi, ikindi vakti Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Gündoğdu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, eski MHP Milletvekilleri Sinan Oğan ve Koray Aydın ile çok sayıda kişi katıldı.