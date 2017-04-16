Meral Akşener: YSK'nın Şuaki Verilerine Göre Hayır'ın Oranı Yüzde 52, Evet Yüzde 48

Fox TV'ye telefonla vbağlanan eski MHP'li Meral Akşener YSK'da referandum sonucunun yüzde 52 hayır, yüzde 48 evet şeklinde olduğunu söyledi.

İşte Akşener'in açıklaması:

"BU BİR SKANDAL"

"İki konu için sizinle irtibat kurdum. Birincisi Sayın Özdağ'ın söylediği. Bu mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili. Bu bir skandal. YSK'nın bunu kabul etmiş olması bir skandaldır. Bu konu üzerinde iki milletvekili arkadaşımız şuanda YSK'da. ve Gerek itirazları yapıyorlar.

"HAYIR YÜZDE 52, EVET YÜZDE 48"

Diğer taraftan iki milletvekili arkadaşımızdan aldığımız bilgi çıkan sonuçları YSK girememiş. Yavaş veri giriliyor. Ve şuan itibarıyla 58 Hayır, 48 Evet şeklinde görülüyor. Yani şuanda YSK'nın girdiği verilerden çıkan sonuç bu. Tamamlanmamış veriler bunlar. Anadolu Ajansının ise bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını, yazıklar olsun hepimizin vergisiyle bir devlet kurumu olarak bilip... Sandıkların başından hiçbir müşahit arkadaşımızın ayrılmaması gerektiğini sizin aracılığınızla ifade etmek için aradım. Henüz YSK'da açılan sandıkların verilerinin girilmediği için daha çok geriden geldiği için dolayısıyla sonucun ne olacağı hakkında kimsenin net bir bilgisi yok. Yanlış anlaşılmasın diye tekrar ediyorum. Şuana kadar giren verilen sonucunu söyledim ben size."