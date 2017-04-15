Meral Akşener: Hakkari'den Kara Haber Var

MHP' den ihraç edilen Meral Akşener sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah 1 binbaşı 2 uzman çavuşun sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taramasında uçuruma yuvarlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Akşener yaptığı açıklamada, "Hakkari'den kara haber var. Kürşat Binbaşı ve Uzman Çavuşumuz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.