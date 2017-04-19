Meral Akşener'den Yeni Parti Açıklaması: Böyle Bir Çalışmamız Yoktur
MHP'li muhaliflerin öne çıkan isimlerinden Meral Akşener, yeni parti kurduğu iddialarına Twitter hesabından cevap verdi.
MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Twitter hesabından yeni parti kurduğu iddialarını çürütecek bir açıklama yaptı. Akşener, ''parti kurma çalışmamız yoktur'' dedi.
''ABİDİK GUBİDİK İŞLERİN YAPILDIĞI SÜREÇTE...''
Akşener yaptığı açıklamalarda,''Parti kurma çalışmamız yoktur.YSK nın hukuku katlettiği,"abidik gubidik" işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır'' ifadelerini kullandı.