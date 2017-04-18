Meral Akşener'den Sükunet Çağrısı: Yeri Sokaklar Değil
Referandum sonrası şaibe tartışmaları sürerken, Meral Akşener twitter hesabından halkı sükunete davet ederek, hukuki taleplerin haklı olduğunu ancak yerinin sokaklar olmadığını ifade etti.
Anayasa değişikliği halk oylaması sonrasında şaibe tartışmaları sürerken, Meral Akşener twitter hesabından ''sükunet'' çağrısında bulundu.
''YERİ SOKAKLAR DEĞİLDİR''
Akşener twitter hesabından, ''Milletimizi sükunete, yetkilileri adaleti tesis etmeye davet ediyorum. Hukuk talepleri haklıdır. Ancak yeri sokaklar değildir'' ifadelerini kullandı.