Meral Akşener: Bahçeli Hayır Çıkacağını Gördü Kaçmanın Taşlarını Döşüyor

Canan ALTINTAŞ-Serdan SUNAR-DİYARBAKIR/DHA MHP' den ihraç edilen Meral Akşener Diyarbakır'a geldi. Tarihi Hasan Paşa hanında vatandaşla çay içerek sohbet eden Akşener, Eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili MHP Lideri Bahçeli' nin çıkışını değerlendirdi,"Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor" dedi



Akşener sözlerini şöyle sürdürdü;" Cumhurbaşkanının üç danışmanı eyaletten bahsetti. 16'ncı madde 18 maddenin 16'sı ve anayasanında da 123'ncü maddesi esasında bu kamu tüzel kişiliği kurma yetkisinin sadece mecliste olan bu yetkinin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı onunda böyle bir hakkının olduğu bir madde bu. Şimdi bunu yaparken fark etmeyeceksiniz, beraber o komisyonda yer alacaksınız sonra da üç danışman böyle bir söz söyleyince diyeceksiniz ki; Yani ülkücüler ne diyecek. Ülkücüler 18 maddeye başından beri hayır diyor. Benim buradaki görüşüm şu; Sayın Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü. Şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor. O gece saat 23.00 sıralarında yapacağı konuşmanın ana hatlarını, ipuçlarını koydu. Dönüp diyecek ki, sizin danışmanlarınız olmasaydı bu sonuç böyle çıkmazdı. Nitekim 2010 referandum unda da o meşhur anayasa referandum unda da o zaman Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ayrı sandık koysaydınız demişti. Aynı yol, yani suçlu tespit etme hareketidir bu. Ama 16 Nisan'da 12 puanlık Milliyetçi Hareket partisinin 10 puanı hayır dediği için şimdi bunun üzerini örtmek üzere bir söylem, bir davranış olarak değerlendiriyorum. Vatandaş ise"Kendisi de itiraf etti başkanım zaten demesi üzerine Akşener,"Aynen öyle' diyerek cevap verdi.