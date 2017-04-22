Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye
"...Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı.
"…Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı… Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi…" (Son Kuşlar) SAİT FAİK
Ünlü öykücümüz Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı ve eserlerinden oluşan bir seçkiyle bu oyun; müzik, dans ve görsel efektleriyle genç seyircimizi edebiyatla buluşturmayı hedefliyor. Yanınızda başkalarının okumaktan zevk alacağını düşündüğünüz ve Devlet Tiyatroları'nın başlattığı kitap kampanyasına bağışlayacağınız bir kitap getirmeyi unutmayınız…
Süre: 2 saat
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 2 perde
Çeviren: SAVAŞ DİNÇEL
Yazan: SAİT FAİK ABASIYANIK
Yöneten: MURAT ÇİDAMLI
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-meraklisi-icin-oyle-bir-hikaye.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : Denizli
İlce : Merkez
Mekan : Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Kategori : MERAKLISI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır