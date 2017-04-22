Merakla Başladıkları Işte Seri Üretime Geçtiler

Adana'da esnaflık yapan iki kişi, merak ettikleri için başladıkları organik solucan gübresinde, yoğun talep üzerine seri üretime geçtiler.



Kozan ilçesinde, esnaflık yapan Mehmet Koyuncuoğlu ve Hacı Bozdoğan, yaklaşık 1,5 yıl önce merak ederek başladıkları solucan gübresi üretimini, 140 metrekarelik kapalı alanda sürdürüyor.



Gübreye talebin artmasıyla üretimlerini arttıran ortaklar, şu anda 280 metrekarelik alanda üretimlerini sürdürüyor.



Ürünlerdeki verimi artırması dolayısıyla çiftçilerin yoğun talebiyle çalışmalarını sürdüren Koyuncuoğlu ve Bozdoğan, üretimlerini daha da arttırmayı hedefliyor.



Mehmet Koyuncuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 18 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, şöyle konuştu:



"Elektrik-elektronik işinde faaliyet gösteriyorum. Bu işi hobi olarak yapmaktayım. Arkadaşların tavsiyesi üzerine internette araştırdım ve Hacı Bozdoğan arkadaşımla bu işi yapmaya karar verdik. Organik gübre üretip solucan çoğaltıyoruz. İşimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda 280 metrekare alanımız var. Önce büyükbaş hayvan gübresinin yanmasını bekliyoruz, kurutuyoruz bunu. Makineden geçiriyoruz. Sonra gazını alıyoruz ve sonra kırmızı Kaliforniya solucanlarımıza veriyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl oldu bu işe başlayalı. 20 ton üretim kapasitemiz var. Gelecek yıl 40 tonu bulacak."



Bir sohbet sırasında merak ettiği için başladığı organik solucan gübresi üretiminde başarıyı yakaladıklarını ve çiftçilerden yoğun talep gördüklerini anlatan Hacı Bozdoğan ise şunları kaydetti:



"Organik gübrenin daha yararlı olduğunu ve ürüne zarar vermediğini öğrenince biz bu işe girdik. Şu anda on tonun üzerinde üretim yapıyoruz. Ufaktan başladık, Allah'ım herkese nasip etsin. Topraktaki kireçlenmeyi kırıyor, verimini artırıyor, ürünlerde meyve ve sebzede damak tadını artırıyor. Az sermaye ile çok kazanç sağlayabiliriz."