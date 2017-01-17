Merakla Başladı Üretici Oldu

ERCAN ÖZÇETİN - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde açılan mantar yetiştiriciliğini kursunu başarıyla bitirdikten sonra 90 metrekarelik alanda istiridye mantarı üretimine başlayan Filiz Demircan, siparişleri yetiştiremediği için yatırım yapmayı planlıyor.



Lapseki'de yaşayan ve 2 yıl öncesine kadar çalışmayan 50 yaşındaki ev hanımı Demircan, arkadaşlarının ilgi göstermesi üzerine İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı meslek kurslarını inceledi.



Mantar yetiştiriciliğini merak eden ve üretimine ilişkin bazı araştırmalar yapan Demircan, 2 yıl önce açılan kursa katılan 25 kişiden biri oldu.



Kursu başarıyla tamamladıktan sonra, yaklaşık 1,5 yıl önce 90 metrekare alanda istiridye mantarı üretimine başlayan Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantarın 5 gün ekim ve 15 gün de kuluçka dönemi olduğunu söyledi.



İlk ekimde 750 kilogram ürün aldığını belirten Demircan, "Ardından 15 gün ara. İkinci kesimde 600 kilogram kadar ürün aldım. Son kez üçüncü kesimde ise 400 kilogram rekolte oldu." dedi.



Ayda ortalama bir ton ürün elde ettiğini vurgulayan Demircan, yatırım aşamasında 50 bin lira harcadığını ancak bugün kazancının iyi olduğunu söyledi.



Sabah ve akşam birer saat çalışıyor



Mantar yetiştiriciliğinin zor olmadığını, yapmak isteyenlere herkese tavsiye ettiğini dile getiren Demircan, şöyle konuştu:



"Üretim için çok fazla vakit harcamaya gerek yok. Ekim yapıldıktan sonra sabah ve akşam birer saat işçilik var. Şu an piyasaya ürün yetiştiremiyorum. Yeni bir yerim daha var oraya da ilave yatırımla üretim tesisi kuracağım. Gelen talepler doğrultusunda ilk önce İstanbul, ardından diğer illere mantar satmayı düşünüyorum. Şu anda tek işim siparişleri yetiştirebilmek. Yeni tesisimi kurduktan sonra taleplerini geri çevirdiğim yerlerle de anlaşma yapacağım. Bu işe merak ederek başladım. Şimdi ise kilogramını toptan 7, perakende ise 10 liradan satıyorum."



Şu anda sadece Çanakkale merkez ve ilçelere mantar verebildiğini ifade eden Demircan, ürünlerinin beğenildiğini aktardı.



Lapseki Halk Eğitim Merkezi Orhan Akman ise Filiz Demircan'ın yaptığı işi gördüklerinde gurur duyduklarını aktardı.



Demircan'ın merak ederek kursa geldiğini ve bugün iş kadını olduğuna işaret eden Akman, "Biz, Halk Eğitim Merkezi olarak verdiğimiz emeğin karşılığını görmüş olduk. İnanıyoruz ki açtığımız ve bundan sonraki açacağımız kurslarda kursiyerlerimizin bu şekilde emeğinin karşılığını görmek bizleri mutlu edecektir. Kendisini kutluyoruz." görüşünü kaydetti.